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Мексика потребовала от США расследовать применение оружия на общей границе

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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Власти Мексики призвали США расследовать обстоятельства применения американскими силовиками нелетального оружия во время беспорядков на границе двух стран. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИДа.

Отмечается, что дипломатическое ведомство во вторник, 27 ноября, направило в посольство США ноту в связи с событиями, произошедшими 25 ноября на участке границы между Тихуаной и Сан-Диего.

«В ней содержалась просьба к властям США провести тщательное расследование событий, в ходе которых со стороны США в направлении Мексики было использовано оружие нелетального действия», — цитирует сообщение ТАСС.

В воскресенье, 25 ноября, порядка 500 выходцев из стран Центральной Америки попытались прорваться из Тихуаны на территорию США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что использованный газ является «очень безопасным».

По последним данным, границы между Мексикой и США достигли порядка 7,4 тыс. мигрантов из Гондураса и Сальвадора. Все они надеются получить убежище в США или Мексике.

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