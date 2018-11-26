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Власти США закрыли пункт пропуска на границе с Мексикой

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Американские пограничники закрыли один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой. Через него идет основной поток беженцев из Центральной Америки.

Как сообщает управление таможенной и пограничной охраны США в Сан-Диего в Twitter, перекрыты все автомобильные и пешеходные полосы для движения в пункте «Сан-Исидро». Причины решения не уточняются.

По данным Associated Press, решение было принято после попыток беженцев пробраться через границу. Американские силовики применили против нелегальных мигрантов слезоточивый газ.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону Соединенных Штатов из Сальвадора.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.

20 ноября генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.

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