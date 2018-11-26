США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с Мексикой

Соединенные Штаты намерены безопасно урегулировать ситуацию на американо-мексиканской границе, через которую 25 ноября пытались прорваться сотни людей из так называемого каравана мигрантов, совместно с властями Мексики. Такое заявление сделала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

This AM, @CBP was forced to close the #SanYsidro POE to ensure public safety in response to a large # of migrants seeking to illegally enter the US. They attempted to breach legacy fence infrastructure along the border & sought to harm CBP personnel by throwing projectiles @ them — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) November 25, 2018

На своей странице в соцсети Twitter политик рассказала, что пограничный переход «Сан-Исидро» был закрыт в результате того, что большое число мигрантов попыталось незаконно проникнуть на американскую территорию. Кроме того, они бросали предметы в работников таможенно-пограничной службы и сломали заграждения, пишет ТАСС.

Нильсен также добавила, что министерство внутренней безопасности не потерпит подобного беззакония и в целях безопасности будет и дальше закрывать погранпереходы при необходимости.

Ранее 25 ноября стало известно, что американские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули против мигрантов, которые попытались прорваться через границу с Мексикой.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону Соединенных Штатов из Сальвадора.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.