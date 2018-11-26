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США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с Мексикой

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Соединенные Штаты намерены безопасно урегулировать ситуацию на американо-мексиканской границе, через которую 25 ноября пытались прорваться сотни людей из так называемого каравана мигрантов, совместно с властями Мексики. Такое заявление сделала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

На своей странице в соцсети Twitter политик рассказала, что пограничный переход «Сан-Исидро» был закрыт в результате того, что большое число мигрантов попыталось незаконно проникнуть на американскую территорию. Кроме того, они бросали предметы в работников таможенно-пограничной службы и сломали заграждения, пишет ТАСС.

Нильсен также добавила, что министерство внутренней безопасности не потерпит подобного беззакония и в целях безопасности будет и дальше закрывать погранпереходы при необходимости.

Ранее 25 ноября стало известно, что американские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули против мигрантов, которые попытались прорваться через границу с Мексикой.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону Соединенных Штатов из Сальвадора.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.

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