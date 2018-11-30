Инструктор по применению: как устроена нелегальная торговля стероидами

На прошлой неделе МВД сообщило о задержании крупного поставщика анаболических стероидов, снабжающего запрещенными препаратами несколько спортзалов в регионах. Это не первое расследование в рамках борьбы МВД с допингом и оборотом опасной для спортсменов химии. Между тем бизнес на внеаптечной торговле медикаментами для качков сопоставим по прибыли с наркоторговлей и продолжает расти, уверены эксперты. Кому выгодно подсаживать на метановую иглу начинающих культуристов и штангистов, выясняли «Известия».

Сотрудники наркоконтроля МВД совместно с оперативниками ФСБ на прошлой неделе пресекли работу лаборатории по производству анаболиков. Фармацевтический склад, где хранились компоненты и готовая продукция для потребителей запрещенных медикаментов, располагался в жилище 37-летнего жителя подмосковного Видного.

«В ходе осмотра автомобиля подозреваемого обнаружена канистра с тестостероном. При обысках по адресам его регистрации и фактического проживания изъяты готовые к реализации стероиды, лабораторное оборудование для разлива сильнодействующих веществ, упаковочный материал, фирменные наклейки. Общий вес изъятого превысил 10 кг», — сообщила официальный представитель МВД ИринаВолк.

Полиция зачастила в качалку

Это уголовное дело далеко не первое в своем роде. Активное противодействие распространению анаболиков и других запрещенных к свободному обороту сильнодействующих веществ началось в 2016–2017 годах, когда список запрещенных препаратов был существенно расширен.

На сегодняшний день черный рынок предлагает три группы запрещенных медикаментов: психотропные вещества, например, клофелин или азалептин — их, в частности, используют преступники при хищении имущества граждан после совместного распития спиртного; препараты для быстрого, а вернее сказать, экстренного похудения, — сибутрамин и рецептурные мочегонные; и около полусотни разновидностей анаболических стероидов (болденон, нандролол, метандиенон (метандростенолон, дианабол).

Стероид_1 Сотрудник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ готовит к уничтожению анаболические стероиды Фото: РИА Новости/Олег Золото

Череда трагических случаев, научные исследования о вреде анаболиков и ряд международных скандалов с употреблением допинга в спорте высоких достижений заставили силовиков обратить внимание и на эту сферу черного рынка. Причем борьба с данным явлением сегодня носит международный характер.

Заветный мужской гормон

Тестостерон — вокруг этого основного полового гормона мужчин выстроен весь бизнес по незаконному обороту медпрепаратов в спорте. Сложно быть первым в силовых видах спорта и бить рекорды по подъему тяжестей, если у тебя недостаток этого гормона в организме.

Анаболические стероиды в той или иной степени заменяют спортсмену данный гормон — растет мышечная масса, быстрее увеличивается сила и выносливость. Но за это приходится расплачиваться катастрофическими последствиями для организма. Увы, аудитория тех, кто сегодня пользуется поддельными препаратами для наращивания мышц, исчисляется сотнями тысяч человек. По данным МВД, только в 2017 году было изъято 345 кг анаболиков, розничная стоимость которых составляла не менее 350 млн рублей. Подпольная торговля анаболиками ведется едва ли не в каждом спортзале для культуристов и пауэрлифтеров.

Стероид_2 Подготовка биологической жидкости спортсмена для анализа на анаболические стероиды и стимуляторы в лаборатории Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

«Дилеры уверяют, что если придерживаться их программы при употреблении, то вреда можно избежать полностью. Это обман — восстановление после принятия сильнодействующих препаратов — сложный и дорогостоящий процесс, который нужно проходить под приглядом медработников», — рассказывает Андрей Кузнецов, профессиональный тяжелоатлет с многолетним стажем, тренер, близко знакомый с ситуацией в мире профессионального и любительского спорта (имя изменено по просьбе собеседника. — рим. ред).

Любителей бьют

Офицеры российского подразделения Всемирного антидопингового агентства в прошедшем и текущем году стали частыми гостями на полупрофессиональных и профессиональных турнирах по пауэрлифтингу.

«Частыми стали скандалы на турнирах, связанные с тем, что при появлении офицеров WADA все претенденты и часть участников массово снимаются с соревнований», — рассказывает собеседник «Известий», вращающийся в кругах тяжелой атлетики. По словам источника, эти ревизии в целом дают положительный опыт, хотя возникает и ряд проблем. «Нередко финансовые расходы на допинг-тесты ложатся на самих спортсменов, а суммы это существенные — больше 10 тыс. рублей», — говорит Кузнецов.

По словам Андрея, тотальная борьба началась со спортсменов и, вероятно, в будущем поможет сделать силовые виды спорта «чистыми». «Но ведь наибольшую общественную опасность представляет как раз употребление анаболических стероидов среди любителей — в качалках и фитнес-центрах», — рассказывает собеседник.

Фото: МВД РФ Оборудование подпольной лаборатории по изготовлению анаболических стероидов

По его оценке, недобросовестные инструкторы, подсаживая на тестостероновую иглу «пионеров» (так на жаргоне называют новичков в спортзале), начинают с малого — предлагают купить витамины, БАДы. Рекомендует магазины, а уже после, когда любитель втягивается, предлагает ему купить у него «запрещенку».

«Цена на метан (разговорное название широкого круга анаболиков. — Прим. ред.) довольно низкая. Вещество, как правило закупается в Белоруссии или Молдавии. Чаще всего по почте. Алчный «тренер» толкает товар в своем спортзале по цене в два-три раза больше той, что отдал сам. Доходы как у наркодилеров, и это — не фигура речи, если у тебя хотя бы 10 воспитанников», — говорит эксперт.

По его словам, существуют препараты, которые можно легально купить в аптеке, и они также будут помогать наращивать мышечную массу, но они стоят огромных денег. «За полгода до серьезных гонений на «метан» тренер на стероидах мог подготовить кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу практически по себестоимости препаратов — примерно за $100. Сегодня на легальных медикаментах это сумма увеличилась до 800 тыс. рублей. Есть еще вариант готовиться вчистую — но это годы тренировок», — объясняет Андрей.

Фото: МВД РФ Анаболические стероиды, изъятые в ходе одной из спецопераций МВД РФ

Собеседник считает, что стероиды очень скоро уйдут из большого спорта. «Это тупиковый путь для атлета — вывести из организма следы применения невозможно единовременно. На это требуется от года до трех лет — если найдут в организме, это крест на карьере. И с каждым годом технологии обнаружения становятся всё более совершенными. Например, в Швеции во время мирового первенства по пауэрлифтингу применялась собака, натасканная на допинг», — рассказывает Андрей.

Уравняли в правах с героином

Но посетители тренажерных залов еще долго будут оставаться целевой аудиторией фармацевтических драгдилеров. При сопоставимых доходах с наркобарыгами у продавцов стероидов больше возможности для маневра в плане рекламы — дилеры даже в даркнет не спешат уходить. В открытом доступе ресурсы, на которых можно заказать почти все медикаменты из запретного списка анаболиков.

Источник «Известий» в правоохранительных органах считает, что такое положение вещей сохранится недолго.

«По сути, наказание за оборот сильнодействующих веществ приравнено к обороту наркотиков. Уже есть наработанная криминалистическая практика раскрытия таких преступлений», — говорит он.

Фото: МВД РФ Посылки со стероидами, изъятые в ходе одной из спецопераций МВД РФ

Есть и судебная практика по подобным делам. Как уже писали «Известия», самый громкий процесс завершился в 2016 году: тогда были осуждены два фитнес-тренера и их сообщник-курьер. Инструкторы получили восемь и пять лет колонии строго режима, а курьер за сотрудничество со следствием отделался условным сроком.

Успехи правоохранительных органов в поимке торговцев тестостероном тесно связаны с усовершенствованием оборудования на почте. Новые сканеры позволяют идентифицировать подозрительные ампулы и таблетки и, соответственно, обратить на них внимание сотрудников органов внутренних дел.

Сыщики ГУНК МВД России на сегодняшний день имеют опыт и в борьбе с торговыми площадками, распространяющими анаболики в десятках регионов страны. В 2017 году в Новосибирской области была пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего таблетки и ампулы в 60 городов по всей России. Во время обысков было изъято около 90 кг стероидов, писала газета «Щит и меч».