Марию Бутину поместили в изолятор

Российскую студентку Марию Бутину, которую обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США, поместили в изолятор. Об этом «Известиям» во вторник, 27 ноября, рассказал отец россиянки Валерий Бутин. По его словам, девушка не знает, за что последовало наказание.

«Оказалось, что режим сегрегации действует уже семь суток. Мария не раздувала эту тему, надеясь, что вскоре всё закончится. Когда ее переведут на общий режим содержания, она не знает. Маша мне сегодня позвонила и рассказала эту новость. То есть у нее режим: 22 часа в одиночке и два часа ночью можно выйти для телефона. Почему ее туда поместили, она не знает, а объяснений в таких учреждениях не дают», — отметил Бутин.

Он добавил, что информация крайне неприятная, так как недавно казалось, что ситуация и отношение к россиянке в американской тюрьме улучшается. «Мария еще недавно говорила, что занимается в тюрьме йогой, изучает иностранный язык и что всё более-менее в порядке. Поэтому мы, конечно, в шоке», — сказал отец девушки.

Накануне Валерий Бутин сообщил «Известиям», что его дочь не позволяет себе впадать в уныние и преподает другим заключенным алгебру и йогу.

Бутина была арестована 15 июля — в канун встречи президентов РФ и США в Хельсинки. Более двух месяцев она провела фактически в полной изоляции. Задержанную не выпускали на свежий воздух, звонить родным она могла только ночью, а общаться с другими заключенными — исключительно через окошко в двери камеры. Потом ее перевели на общий режим содержания.

В августе 2016 года гражданка РФ приехала в Штаты обучаться по магистерской программе в Американском университете в Вашингтоне. Власти США обвиняют студентку в незаконной деятельности в пользу иностранного государства. Спецслужбы утверждают, что россиянка вела эту деятельность, не будучи зарегистрированной при министерстве юстиции США в качестве иноагента. Если вина Марии Бутиной будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Российский МИД неоднократно требовал освободить Бутину из-под стражи, называя обвинения в ее адрес сфабрикованными, а ее саму — политической заключенной. Тем не менее суд отказался отпустить задержанную под домашний арест. Изначально Бутина находилась в городской тюрьме округа Колумбия в Вашингтоне, но в августе ее перевели в пенитенциарное учреждение города Александрия (штат Вирджиния).