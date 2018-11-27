В Шотландии женщине пересадили зараженную раком почку

Жительнице Шотландии Паулине Хант после трансплантации почки диагностировали рак, пишет Daily Mail.

По данным издания, женщина страдала от болезни почки, и ей была необходима пересадка. Операция прошла удачно, однако через некоторое время у 49-летней Хант обнаружили рак брюшной полости и лимфому.

«Мне сказали, что я слишком слаба для химиотерапии. Я теряла родных из-за рака и знаю, что меня ждет», — рассказала она.

Вскоре Хант выяснила, что другой пациент, получивший от того же донора печень, умер вскоре после операции.

Врачи, проводившие трансплантацию, уверяют, что органы были здоровы и прошли все необходимые проверки. Тем не менее женщина настояла на расследовании. Оказалось, что в материалах донора содержалась агрессивная форма рака.

Хант удалили зараженную почку, но к тому моменту болезнь успела распространиться на другие органы.

17 ноября сообщалось, что в США врачи по ошибке удалили женщине обе почки.