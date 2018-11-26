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Жителя Брянска осудили за торговлю полицейскими должностями

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Суд Брянска вынес решение в отношении местного жителя, который обвинялся в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Его приговорили к одному году и двум месяцам в колонии-поселении.

Как установило следствие, в июле 2018 года житель Брянска пообещал своему знакомому помочь устроить третье лицо на службу в органы внутренних дел. За подобную услугу он попросил вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.

При этом ни возможности, ни намерения выполнять свое обещание у мужчины не было. Его задержали в августе после получения 100 тыс. рублей, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось о том, что в Брянске вынесли приговор мужчине, который облил свою мать керосином и поджег. Он получил 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

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