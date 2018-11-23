Прямой эфир

В Испании мошенники получали пенсию за умерших людей

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Jan Tepass
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Испании полиция задержала 46 мошенников, которые получали пенсию за умерших людей. Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что большинство подозреваемых — члены семей умерших пенсионеров, их друзья и сожители. Они скрывали смерть стариков и подделывали справки о том, что те живы. Один из подозреваемых в течение почти 20 лет незаконно получал пенсию, выдавая себя за девяностолетнего старика.

По словам правоохранителей, сумма материального ущерба составила €6 млн.

29 октября сообщалось, что в Петербурге воскресили «умершего» 10 лет назад мужчину. Отмечается, что россиянин не умер, а попал в СИЗО по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собравший деньги на лечение и «умерший» лидер удмуртского отделения ПАРНАСа «воскрес»
Бабченко рассказал о дне своего «убийства» и «воскрешении» в морге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017