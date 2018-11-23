В Испании мошенники получали пенсию за умерших людей

В Испании полиция задержала 46 мошенников, которые получали пенсию за умерших людей. Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что большинство подозреваемых — члены семей умерших пенсионеров, их друзья и сожители. Они скрывали смерть стариков и подделывали справки о том, что те живы. Один из подозреваемых в течение почти 20 лет незаконно получал пенсию, выдавая себя за девяностолетнего старика.

По словам правоохранителей, сумма материального ущерба составила €6 млн.

29 октября сообщалось, что в Петербурге воскресили «умершего» 10 лет назад мужчину. Отмечается, что россиянин не умер, а попал в СИЗО по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».