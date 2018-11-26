Глава правительства Мордовии призвал женщин больше рожать и не думать о своих правах

Премьер-министр Мордовии Владимир Сушков призвал жительниц республики рожать «минимум по 2–3 ребенка», чтобы выбраться из демографического кризиса. Кроме того, он предложил им отказаться от борьбы за права женщин.

Поздравляя многодетных женщин республики с днем матери, чиновник отметил, что власти республики «должны сделать так, чтобы рождаемость превысила смертность», сообщает местное издание «Столица-С».

«Сегодня навязывается мода на одного ребенка в семье, нам говорят о правах женщин. Но о каких правах может идти речь, если обесцениваете главное — материнство? Герои нашего времени — многодетные семьи», — сказал он.

«Достаток дается непросто, но в больших семьях больше счастья. Я восхищаюсь тем, как вы справляетесь с нелегкой женской долей», — добавил Сушков.

12 ноября координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил приравнять чайлдфри-сообщества к пропаганде суицида. Он уточнил, что речь идет не о сообществах частных лиц, а о пабликах, насчитывающих сотни тысяч подписчиков, «чтобы они чистили и думали, прежде чем публиковать какие-то материалы». Он добавил, что не думает, что дело дойдет до их блокировки.