Россияне начали распродавать оборудование для добычи биткоинов

Россияне в связи с сильным падением курса биткоина начали распродавать оборудование для майнинга. В целом в 2018 году спрос на такую технику заметно снизился. Об этом свидетельствует статистика сервиса бесплатных объявлений «Юла».

19 и 20 ноября, когда курс виртуальной валюты сильно просел, количество объявлений о продаже оборудования для майнинга выросло на 25%, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».

В целом с начала года количество поисковых запросов на видеокарты для майнинга упало на 24%. Майнинговые фермы искали в 2,5 раза реже, а готовое оборудование Asic Antminer сейчас ищут втрое реже, чем в январе.

Просели и цены на оборудование для добычи криптовалют. Если в начале года средняя стоимость фермы составляла 240 тыс. рублей, то к ноябрю она упала до 150 тыс., то есть на 37,5%.

25 ноября курс биткоина упал до уровня сентября 2017 года — $3,858 тыс.

В середине ноября эксперт по криптовалютам Александр Китченко заявил, что резкое падение курса биткоина обусловлено разделением одного из его главных конкурентов — биткоина Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха».

Биткоин — первая криптовалюта, которая была создана 10 лет назад. В 2013 году его популярность, как и курс, резко выросла, поднявшись с уровня в $2–5 за один биткоин до планки в $800–1100.