Головной траулер для мурманских моряков заложили на «Северной верфи»

Головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701 заложили в пятницу, 23 ноября, на петербургском предприятии «Северная верфь». Как сообщает ТАСС, он строится для компании «Рыбпроминвест», входящей в группу компаний «Норебо». Последняя заказала у «Северной верфи» еще шесть промысловых судов. Траулер назван в честь покойного руководителя Мурманского морского рыбного порта Владимира Соколова, скончавшегося в 2015 году. В последний год жизни он был первым заместителем руководителя Росрыболовства.

«Мы заложим 40 рыболовных судов за эти два года. Это большое достижение нашей страны, но это судно для нас особенное — в нем мы отдаем дань уважения нашему товарищу, нашему наставнику и учителю — Владимиру Витальевичу Соколову», — отметил в ходе церемонии закладки руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. На мероприятии также присутствовали вдова Соколова, представители властей Мурманской области и Санкт-Петербурга, руководство верфи и генеральный директор «Норебо» Виталий Орлов.

По словам представителей «Северной верфи», компания сейчас планомерно наращивает объемы строительства гражданской продукции: «К 2020-му году загрузка производственных мощностей гражданскими заказами превысит 40%. В текущем году мы заложили три рыболовецких судна. В следующем году у нас по графику закладка четырех судов. В ближайшие годы мы должны построить девять судов по двум проектам, и есть основание считать, что число заказов еще возрастет», — говорится в официальном сообщении «Объединенной судостроительной корпорации, куда входит «Северная верфь».

Между тем опрошенные «Известиями» эксперты считают, что дальнейшее развитие рыболовного судостроения будет во многом зависеть от возможности крупных игроков инвестировать в строительство новых судов, даже при условии существующей сейчас законодательной поддержки в этой сфере.

В самом «Норебо», комментируя закладку траулера «Капитан Соколов», подчеркнули, что на сегодняшний день перед рыбной промышленностью стоят амбициозные задачи. «По расчетам Минсельхоза, стоимость экспорта рыбы и морепродуктов к 2024 г. может возрасти на $4,1 млрд — до $8 млрд, т. е. более чем в два раза. В то же время ставятся и задачи по увеличению глубины переработки сырья и поставки на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Задача сложная, и к ее выполнению нужно подходить комплексно, так как простое увеличение объемов экспорта такого результата не даст.

«Необходимо увеличивать рост прибыльной отрасли в целом и укреплять свои позиции на основных рынках сбыта, не в ущерб отечественному рынку», — говорится в пресс-релизе компании, поступившем «Известиям». Отмечается, что на сегодняшний день продукция «Норебо» поставляется в более чем 40 стран. При этом в последние несколько лет в тройку лидеров среди стран, куда поставляется ее продукция, входят Россия, Великобритания и Китай. В то же время Россия не первый год занимает лидирующие позиции и по стоимости поставляемой продукции. Во многом это связано не с ростом цен на рыбную продукцию на российском рынке, а с увеличением доли более дорогой рыбы (треска, пикша, минтай, морской окунь и палтус) в общей структуре поставок.

За девять месяцев этого года рост поставок на российский рынок продукции «Норебо» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 2,4% в объеме и порядка 13,1% по стоимости в рублях. «Часть ассортимента «Норебо» практически полностью поставляется только на наши прилавки: сельдь, скумбрия, кальмар командорский, зубатки, мойва и другие виды. Доля поставок на российский рынок превышает 30% и в зависимости от года составляет от 30 до 40%», — указано в релизе. Одновременно в условиях конкуренции с крупными игроками на международных рынках, в числе которых Норвегия, США и Исландия, «Норебо» формирует имидж отечественной продукции, как качественной и поставляемой с экологически устойчивых промыслов. Динамика поставок продукции «Норебо» на рынок Великобритании показывает рост объемов поставок на 11,3% и рост стоимости поставок в долларах на 17,3%.

Отмечается и рост спроса на продукцию «Норебо», прежде всего премиум-качества (филе рыбное, включая порционное филе) в Германии и Швеции. Несмотря на то что объемы поставок в эти страны в несколько десятков раз ниже, чем в Россию, эти рынки устанавливают строгие экологические требования, и динамика роста продаж показывает, что российская рыба ценится высоко.

«Успешная работа на иностранных рынках также связана и с правильной стратегией «Норебо» по увеличению объема выпуска продукции глубокой переработки, т. е. продукции с более высокой добавленной стоимостью. Для этого ведется планомерное переоборудование и ремонт фабрик на рыболовных судах. Кроме этого, «Норебо» ведет строительство шести новых рыболовных судов, на которых предусматривается появление фабрики с самым современным технологическим оборудованием. Такое оборудование позволит расширить ассортимент продукции, включая филе рыбное, порционное филе, фарш, муку рыбную. Кроме этого, новые технологии могут улучшить и расход сырья, т. е. выход продукции будет выше», — заключили в «Норебо».