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Россияне оценили состояние судостроения в стране

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Большинство россиян считают актуальным для страны развитие отечественного судостроения, такое мнение высказали 79% опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился 3 сентября методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке, в которую попали 1,6 тыс. респондентов.

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Выяснилось: 88% респондентов полагают, что локализация производства судов и оборудования для них исключительно на российских верфях позволит развить смежные отрасли экономики. Большинство граждан — 88% — поддерживают предложение обязать российские компании заказывать строительство судов исключительно на российских верфях. При этом 86% полагают, что государству следует создать для этого привлекательные условия.

Также россияне ответили на вопрос о проекте строительства судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке. Выяснилось, что о нем знают 40% опрошенных. При этом 57% респондентов связывают локализацию производства на «Звезде» с появлением новых рабочих мест, а 31% — с улучшением социально-экономической ситуации в регионе.

О создании судостроительного кластера на Дальнем Востоке по проекту компании «Роснефть» рассказал курирующий проект Андрей Шишкин. Он отметил, что страна стоит у истоков новой отрасли российской промышленности — тяжелого судостроения.

По словам специалиста, некоторое время назад на верфь поставили транспортно-передаточный плавучий док, который играет важную роль в ее работе. К 2024 году «Роснефть» планирует построить сухой док, который станет самым крупным гидротехническим сооружением в России. В нем будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда снабжения и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике.

Шишкин отметил, что Россия тесно сотрудничает с южнокорейскими судостроительными компаниями. Эта страна, по его словам, является лидером на мировом рынке строительства танкеров для перевозки сжиженного газа (газовозов). При этом он подчеркнул, что «Звезда» не будет слепо копировать корейский опыт, а сделает ставку на суда и платформы для освоения арктического шельфа и Северного морского пути. 

Также он отметил, что еще в 2016 году «Роснефть» заключила с верфью эксклюзивное соглашение о размещении всех своих заказов на строительство новой морской техники и судов, обеспечив «Звезду» портфелем заказов в 26 судов.

Развитие судоверфи «Звезда» прокомментировал и директор Научно-исследовательского центра судостроения Калининградского государственного технического университета Денис Злыгостев. Он отметил, что это важное начинание, которое даст импульс к развитию гражданского судостроения в России.

«В ряде стран именно судостроение является «локомотивом экономики». Потому что от этой отрасли зависит развитие смежных отраслей, начиная от добычи полезных ископаемых, производства стали и других металлов и заканчивая компьютерными технологиями», — подчеркнул он. 

Злыгостев добавил, что корабль — самое сложное сооружение в мире, и строительство «Звезды» скажется как на развитии региона, так и экономики в целом.

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