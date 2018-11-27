Ключевая потеря: сборная России осталась без Алексея Шведа

У защитника «Химок» Алексея Шведа диагностирован перелом фаланги мизинца левой руки, который он получил в игре с «Жальгирисом». На восстановление ему понадобится около месяца. Таким образом, лидер подмосковного клуба не сможет помочь своей команде в декабрьских матчах Евролиги и Единой лиги ВТБ, а также пропустит два решающих матча сборной России в квалификации чемпионата мира – 2019. Зато в играх с Финляндией (30 ноября) и Чехией (3 декабря) сыграет вице-капитан ЦСКА Андрей Воронцевич, пропустивший летнее «окно» из-за повреждения плеча.

«Химки» пошли навстречу Российской федерации баскетбола (РФБ), отпустив своих игроков на матчи сборных, которые пересекаются с календарем Евролиги. Петр Губанов выступит в матче с Финляндией, а Андрей Зубков и Алексей Швед должны были присоединиться к команде в домашней игре с Чехией. Увы, но противостоять Яну Веселы и компании игрокам сборной России придется без лучшего снайпера Евролиги и Евробаскета-2017.

— Безусловно, это большая потеря и для клуба, и для сборной, — рассказал «Известиям» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Алексей только восстановился от болезни, выдал два суперматча в Евролиге и очень хотел помочь национальной команде, но, к сожалению, получил такую неприятную травму. Реальный срок ее восстановления — месяц. Затем надо будет разрабатывать руку. Хоть она и не бросковая, но на это тоже уйдет время. Не хочу загадывать, но очень бы хотелось увидеть Лешу на площадке в январе. Такого игрока просто невозможно заменить.

Также Павел Астахов прокомментировал решение отпустить игроков в сборную.

— Мы всегда идем навстречу РФБ, предоставляем свою домашнюю площадку (матч с Чехией пройдет в баскетбольном центре Московской области). Всегда готовы отпустить своих игроков, которые интересуют тренерский штаб сборной, — продолжил генеральный директор «Химок». — Увы, не всегда это получается из-за конфликта больших чиновников Евролиги и ФИБА, которые уже несколько лет не могут сесть за стол переговоров и согласовать единый календарь. Что касается предстоящих игр, то надеюсь, что Петр Губанов и Андрей Зубков помогут нашей сборной добиться максимального результата в двух предстоящих матчах. Финляндия и Чехия — очень серьезные соперники, но нам по силам выиграть обе встречи и решить задачу выхода на чемпионат мира – 2019.

В ЦСКА также пошли навстречу: на сбор национальной команды прибыли защитник Иван Ухов и форвард Андрей Воронцевич. Последний возвращается в сборную после долгого перерыва.

— Андрей еще не играл за сборную после Евробаскета-2017 и наверняка соскучился по атмосфере в национальной команде , — отметил «Известиям» экс-тренер сборной России, чемпион Европы-2011 Борис Соколовский. — В этом сезоне на позиции тяжелого форварда в ЦСКА очень высокая конкуренция, и у него не всегда получается проявить себя. В сборной же он должен взять на себя роль лидера и в отсутствие Шведа повести команду за собой. Также важно, как сыграют другие ветераны команды — Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов. От игры этой четверки очень многое зависит.

К игре с Чехией к сборной присоединится еще один игрок ЦСКА — Джоэл Боломбой. Совсем недавно новичок армейцев получил российский паспорт и теперь может беспрепятственно выступать за нашу национальную команду.

— Джоэл впишется в игровую концепцию главного тренера сборной России Сергея Базаревича, в этом у меня нет сомнений, — пояснил Борис Соколовский. — Подвижный центровой, способный помогать команде на обеих сторонах площадки, — это усиление. Но хватит ли у ему нескольких дней, чтобы выучить все комбинации и стать полноценной боевой единицей уже в игре с Чехией? У меня есть сомнения. Тем более что в передней линии соперников собраны такие мастера, как Ян Веселы и Ондрей Балвин, создавшие нам немало проблем в гостевом матче. В любом случае хочу пожелать сборной удачи в двух непростых играх квалификации. Уверен, что тренерский талант Сергея Базаревича и мастерство ребят позволят нам пробиться на чемпионат мира – 2019.

Для попадания в финальный турнир ЧМ-2019 необходимо по итогам 12 туров занять не ниже третьего места в группе. Пока мы идем на третьем месте в группе K. У нашей команды и у финнов по четыре победы после восьми игр, однако у россиян гораздо лучше разница очков (+32 против -8). В последний раз сборная России играла на чемпионате мира в 2010 году. Тогда наша команда под руководством Дэвида Блатта заняла седьмое место.

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