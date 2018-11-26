Сложный отбор: женская сборная России попытается вернуться в элиту

Женская сборная России по баскетболу прошла отборочный турнир Евробаскета-2019 без потерь — шесть побед в шести матчах. Подопечные Олафа Ланге гарантировали себе путевку на континентальное первенство, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Жеребьевка женского Евробаскета-2019 состоится 12 декабря в Белграде. Сам же 37-й чемпионат Европы среди женских команд пройдет 27 июня по 7 июля 2019 года в четырех городах: Белграде, Нише, Зренянине (все — Сербия) и Риге (Латвия).

Итоги квалификации для сборной России подвел чемпион Европы, руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита Моргунов.

— Наша сборная заняла первое место в своей отборочной группе, что дает определенные преимущества при жеребьевке Евробаскета, — отметил Никита Моргунов. — Основная задача, которая стояла перед командой на 2018 год, выполнена, тем не менее все проведенные матчи квалификации показали, что есть еще очень много моментов, над которыми Олафу Ланге и его помощникам надо очень тщательно работать. С одной стороны, приятно наблюдать, что еще вчерашние игроки резервных сборных — Мусина и Вадеева — уже являются лидерами национальной сборной и способны обеспечивать результат. С другой стороны, нашей команде не хватает стабильности. Отдельными отрезками мы показываем добротный баскетбол в защите и нападении, но держать высокий темп все сорок минут не получается. Это приводит к серьезным провалам. Если мы хотим бороться за высокие места на чемпионате Европы, то от таких спадов в игре нужно уходить.

Также Никита Моргунов отметил, что прогресс сборной связан с высокой конкуренцией в чемпионате премьер-лиги, особенно между двумя ведущими клубами — УГМК (Екатеринбург) и «Динамо» (Курск).

— Это соперничество команд и игроков, безусловно, идет на пользу и сборной, —продолжил Никита Моргунов. — Тем более что в Кубке страны согласно регламенту соревнований все клубы-участники играют без легионеров.

По мнению экспертов, сборная Россия способна вернуться в элиту европейского баскетбола, в которую входила на протяжении многих лет. Ведь с учетом всех главных турниров — Олимпиад, чемпионатов мира и Европы — сборная России с начала века 10 раз финишировала в призах. В последний раз это случилось на Евробаскете-2011, который россиянки выиграли. Тогда командой руководил заслуженный тренер России Борис Соколовский.

— При Олафа Ланге команда оставляет приятное впечатление, в игре девочек чувствуется страсть и азарт, — продолжил Борис Соколовский. — Видно, что новый тренерский штаб сумел наладить микроклимат в коллективе, а это очень важно для женского баскетбола. Радует, что за места в сборной — очень высокая конкуренция. Я практически уверен, что нам удастся прервать серию неудач на крупных турнирах последних лет и вернуться в элиту европейского и мирового баскетбола.

Борис Соколовский считает, что натурализованная американка Джамирра Фолкнер могла бы стать важным игроком для нашей сборной.

— Передняя линия и группа форвардов — не вызывает у меня никаких вопросов, — продолжил эксперт. — Наши «большие» не дрогнут даже перед самыми грозными соперниками. Задняя линия немного проседает, но не стоит забывать, что мы натурализовали Джамирру Фолкнер. Пока, правда, непонятно, рассчитывает ли на нее тренерский штаб или нет, но в случае чего американка смогла бы усилить команду. Также не стоит забывать про Ксению Левченко. Это очень талантливый первый номер, который при определенном доверии в своем клубе может стать важным игроком нашей сборной.

На Евробаскете-2019 будут разыграны путевки на Олимпийские игры в Токио-2020. По итогам континентального турнира — шесть лучших команд Европы попадут в олимпийский квалификационный турнир, где также сыграют по две команды от Африки, Северной и Латинской Америки, Азии и Океании.

Всего на Олимпийских играх примут участие 12 команд. Пока на главный турнир четырехлетия квалифицировались только сборные США (чемпионы мира-2018) и Японии (хозяева олимпийского турнира).

— Если мы попадем в топ-6 Евробаскета, то обязательно должны пройти олимпийский отбор, — заключил Борис Соколовский. — Уровень женских европейских команд гораздо выше, чем на других континентах.

Добавим, что женская сборная России пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016. На Играх в Лондоне-2012 наша команда финишировала на четвертом месте.

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