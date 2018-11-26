США частично открыли пункт пропуска на границе с Мексикой

Крупный переход на участке границы с Мексикой между городами Сан-Диего и Тихуана открыт для пешеходов, заявили в местном отделении Таможенно-пограничной службы США.

«Восточный и западный КПП для пешеходов на пограничном переходе «Сан-Исидро» открыты как в северном, так и в южном направлении», – говорится в сообщении службы в Twitter.

Пограничный пункт, через которых проходит основной поток мигрантов, был закрыт после попыток беженцев силой пробраться через границу. Американские силовики применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.

Караван мигрантов из Гондураса численностью почти в 7 тыс. человек в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону Соединенных Штатов из Сальвадора.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не пускать нелегалов в страну и направил к границе с Мексикой 15 тыс. военных. Кроме того, глава государства пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни.

20 ноября генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.