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Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Сотрудники NASA, Чикагского университета и Потсдамского института нашли эффективный способ сохранения урожайности для разных стран мира, которое поможет стабилизировать уровень цен на продукты и рационально хранить запасы.

Ученые провели исследование данных урожайности разных регионов и разработали модель, которая эффективно создает прогнозы. В своем труде она учитывают кратковременные климатические изменения, которые напрямую связаны с урожаем, а также ценами на продукты, их хранением и продовольственном эмбарго, пишет Naked Science со ссылкой на журнал Science Advances.

Ученые вносят в исследования промежутки времени, когда тот или иной регион выращивает или собирает растения, что позволяет им удваивать производительность и повысить урожайность благодаря точным вегетационным расчетам. В дальнейшем исследователи рассчитывают разработать модель сильной жары и засухи, чтобы предотвратить их негативные последствия для фермеров.

3 ноября замдиректор по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов заявил, что глобальное потепление может сказаться на условиях жизни россиян. По словам, процесс будет длиться по меньшей мере до конца XXI века.

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