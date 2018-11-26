В Испании прошла акция против меховой индустрии

Испанские активисты устроили дефиле в нарядах, испачканных краской, имитирующей кровь. Зоозащитники призывают бойкотировать меховую индустрию. Цель акции — показать обратную сторону производства шуб и изделий из кожи. К европейским зоозащитникам уже прислушиваются законодатели мод. Многие бренды отказались от натурального меха в пользу искусственного.