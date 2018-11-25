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Тарасова обвинила российские СМИ в травле Медведевой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила российские СМИ в том, что они устроили настоящую травлю против российской фигуристки Евгении Медведевой.

В разговоре с телеканалом «360» Тарасова назвала спортсменку настоящим трудоголиком и выразила ей слова поддержки. Тренер отметила, что большинство уже забыли, как Медведева выступала на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в Швейцарии в защиту российских спортсменов перед Олимпийскими играми.

«У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю. Просто накинулись как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают. Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая», — рассказывает тренер.

Кроме того, Тарасова вспомнила ряд высказываний о взгляде Медведевой на этапах Гран-при, который некоторые СМИ посчитали злым. По ее мнению, взгляд у спортсменки просто растерянный.

24 ноября Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Спортсменка набрала 138,28 балла за произвольную программу и 192,81 балла по итогам выступлений. В результате фигуристка не смогла пройти в финал Гран-при.

Медведева впервые не смогла занять свое место во взрослой карьере с сезона 2015/16, кроме того, она впервые не смогла завоевать путевку в финал Гран-при. Кроме того, по окончании сезона 2017/18 она ушла от специалиста Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где стала тренироваться под руководством Брайана Орсера.

По итогам французского этапа определился окончательный состав участниц финала. В декабре в Ванкувере выступят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Сатоко Мияхара, Рика Кихира и Каори Сакамото.

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