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Назван победитель «Детского Евровидения — 2018»

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Фото: TASS/EPA/Tatyana Zenkovich
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Юная исполнительница из Польши Роксана Венгель заняла первое место на международном конкурсе песни «Детское Евровидение — 2018». Финал конкурса прошел в воскресенье в Минске.

Как уточняет ТАСС, в этом году в финале «Детского Евровидения» участвовали 20 исполнителей до 15 лет. Это рекордное число за всю историю песенного конкурса. Победителя определили по итогам зрительского голосования и результатов оценок жюри, в состав которого вошли представители стран, участвующих в конкурсе.

Победительница первого сезона шоу The Voice Kids Poland Венгель не оставила зрителей равнодушными, исполнив на сцене «Детского Евровидения» композицию Anyone I Want To Be.

Второе место заняла певица Ангелина из Франции, а на третьем месте  по итогам голосов зрителей и оценки жюри оказалась Австралия. Представительница России Анна Филипчук, исполнившая песню Unbreakable получила 10-е место.

В конце октября был озвучен девиз «Евровидения — 2019»   — «Позволь себе мечтать». В следующем году конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Первоначально его планировалось провести в Иерусалиме, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что предпочли бы провести Евровидение в городе, который бы не вызывал политических или иных споров.

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