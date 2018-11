Назван победитель «Детского Евровидения — 2018»

Юная исполнительница из Польши Роксана Венгель заняла первое место на международном конкурсе песни «Детское Евровидение — 2018». Финал конкурса прошел в воскресенье в Минске.

Как уточняет ТАСС, в этом году в финале «Детского Евровидения» участвовали 20 исполнителей до 15 лет. Это рекордное число за всю историю песенного конкурса. Победителя определили по итогам зрительского голосования и результатов оценок жюри, в состав которого вошли представители стран, участвующих в конкурсе.

Победительница первого сезона шоу The Voice Kids Poland Венгель не оставила зрителей равнодушными, исполнив на сцене «Детского Евровидения» композицию Anyone I Want To Be.

Второе место заняла певица Ангелина из Франции, а на третьем месте по итогам голосов зрителей и оценки жюри оказалась Австралия. Представительница России Анна Филипчук, исполнившая песню Unbreakable получила 10-е место.

В конце октября был озвучен девиз «Евровидения — 2019» — «Позволь себе мечтать». В следующем году конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Первоначально его планировалось провести в Иерусалиме, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что предпочли бы провести Евровидение в городе, который бы не вызывал политических или иных споров.