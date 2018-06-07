Руководство «Евровидения» отказывается проводить конкурс в Иерусалиме

Руководство международного музыкального конкурса «Евровидение» хочет в 2019 году провести конкурс не в Иерусалиме, а в другом израильском городе. Об этом сообщает издание «Исраэль ха-йом» со ссылкой на продюсеров конкурса.

В Европейском вещательном союзе (EBU) сообщили представителям израильской телерадиовещательной корпорации, что предпочли бы провести «Евровидение-2019» в любом городе Израиля, кроме Иерусалима. Отмечается, что это должен быть город, который бы не вызывал политических или иных споров.

В ответ на это министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявил, что если конкурс не пройдет в Иерусалиме, то он не должен проходить в Израиле вообще, передает сайт kp.ru.

Победу в «Евровидении-2018» в Лиссабоне одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Вскоре после ее победы премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху написал в социальной сети Twitter: «В следующем году — в Иерусалиме!». В самом Израиле лидеры ультраортодоксальных партий заявили о нежелательности проведения конкурса в стране, поскольку из-за него будет нарушена «святость субботы». Дата и время проведения конкурса в 2019 году до сих пор не определены, весь процесс подготовки пока находится на начальной стадии.