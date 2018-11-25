Самый разрушительный в истории Калифорнии пожар локализован на 95%

Природный пожар на севере американского штата Калифорния, который признан самым разрушительным в его истории, локализован на 95%. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны.

Представитель управления отметил, что участок, который до сих пор не локализован, находится в холмистой местности с крутыми склонами. Из-за сильных дождей пожарные не могут безопасно добраться, пишет ТАСС.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, он стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами природного бедствия уже стали 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести.

По данным синоптиков, природные пожары сменятся на оползни и подтопления — ожидается, что сильные дожди придут в регион через неделю.

8 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожарах в Калифорнии.