Прямой эфир

Самый разрушительный в истории Калифорнии пожар локализован на 95%

0
Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Природный пожар на севере американского штата Калифорния, который признан самым разрушительным в его истории, локализован на 95%. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны.

Представитель управления отметил, что участок, который до сих пор не локализован, находится в холмистой местности с крутыми склонами. Из-за сильных дождей пожарные не могут безопасно добраться, пишет ТАСС.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, он стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами природного бедствия уже стали 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести. 

По данным синоптиков, природные пожары сменятся на оползни и подтопления — ожидается, что сильные дожди придут в регион через неделю.

8 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожарах в Калифорнии.

01_California_fire_GettyImages-1059708498
В Калифорнии бушуют одни из самых сильных лесных пожаров за всю историю наблюдений в штате. К понедельнику, 12 ноября, жертвами огня стали уже больше 30 человек, сотни тысяч людей были эвакуированы. В том числе свои дома в Малибу покидают и голливудские знаменитости. А кадры из охваченных огнем районов скорее напоминают декорации к масштабному блокбастеру, вот только происходит всё это в реальной жизни и с реальными людьми
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Wally Skalij
02_California_fire_GettyImages-1059708674
Охваченная огнем вилла в районе городка Вулси Флэт. В пожаре Вулси погибли как минимум два человека
Фото: Getty Images/David McNew
03_GettyImages-1060123296
Самым сильным пожарам здесь присваивают названия в зависимости от местности, в которой они происходят, —сейчас известно о пожарах Кэмп (он повлек больше всего жертв и разрушений), Вулси и Хилл
Фото: Getty Images/The Washington Post/Kyle Grillot
04_California_fire_GettyImages-1059708452
Эвакуировать спасателям приходится не только людей, но и домашних животных — эти лошади привязаны недалеко от домика спасателей, у самого берега океана
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Wally Skalij
05_California_fire_TASS_30004885
Дом этих женщин — матери и дочери — сгорел в пожаре Кэмп. К пятнице, 9 ноября, огонь полностью уничтожил небольшой городок Парадайс. Всего сгорело 6,7 тыс. домов, что делает его одним из самых масштабных за всю историю штата (с момента, когда власти начали вести статистику)
Фото: TASS/AP/John Locher
06_California_fire_GettyImages-1059815382
Пожар Вулси охватил ранчо, когда-то принадлежавшее 40-му президенту США Рональду Рейгану. Оно располагалось в национальном парке Малибу Крик
Фото: Gettyy Images/David McNew
07_California_fire_TASS_29989554
Борьба с огнем в Малибу — пожар Вулси охватил территорию округа Вентура, расположенного на юге штата, огонь приближается к знаменитому курорту
Фото: TASS/ZUMA/Erick Madrid
08_California_fire_2018-11-09T013441Z_524698682_RC1348E68AF0_RTRMADP_3_CALIFORNIA-WILDFIRES
Пожар Кэмп на севере штата на данный момент считается самым сильным — в огне погибли 23 человека (по другим данным — 29), огонь охватил больше 40 тыс. га
Фото: REUTERS/Stephen Lam
09_California_fire_GettyImages-1059759336
Пожарный переносит кошек, обнаруженных на дорогах в местности, разоренной пожаром Кэмп
Фото: Getty Images/Justin Sullivan
TASS_30004904
Пожар Вулси также уничтожил знаменитый городок Дикого Запада, построенный киностудией Paramount для съемок вестернов. Не так давно здесь проходили съемки популярного сериала «Мир Дикого Запада»
Фото: TASS/EPA/Mike Nelson
10_California_fire_TASS_29990219
Роджер Блоксберг и его жена Анна наблюдают за лесным пожаром, который бушует на холме недалеко от их дома
Фото: TASS/AP/Marcio Jose Sanchez
11_California_fire_2018-11-10T080123Z_1790164082_RC132FA6ED50_RTRMADP_3_CALIFORNIA-WILDFIRES
Всего к понедельнику, 12 ноября, свои дома вынуждены были покинуть почти 250 тыс. жителей Калифорнии
Фото: REUTERS/Eric Thayer
12_California_fire_TASS_30017371
Губернатор штата Джерри Браун уже попросил президента США признать пожары стихийным бедствием, чтобы на ликвидацию последствий можно было получить средства из федерального бюджета. Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил руководство штата в халатном отношении к управлению лесным хозяйством. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter
Фото: TASS/AP/Noah Berger
13_California_fire_2018-11-10T075758Z_431304487_RC1976E13B10_RTRMADP_3_CALIFORNIA-WILDFIRES
Пожарные говорят, что из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться, несмотря на их усилия — они призывают жителей заранее покидать свои дома. Кроме того, из-за погоды есть угроза возникновения огненных торнадо
Фото: REUTERS/Eric Thayer
14_California_fire_2018-11-09T214845Z_431338576_RC1A2CFBA1A0_RTRMADP_3_CALIFORNIA-WILDFIRES
Из-за пожаров своих домов уже лишились актер Джерард Батлер и певица Майли Сайрус — они обратились к местным жителям с просьбой оказывать помощь пожарным
Фото: REUTERS/Eric Thayer
15_California_fire_2018-11-11T012516Z_731023267_RC1B8C032BC0_RTRMADP_3_CALIFORNIA-WILDFIRES
Всего с огнем на всей территории штата сейчас борются около 8 тыс. расчетов
Фото: REUTERS/Stephen Lam
16_California_fire_GettyImages-1060576924
Пропавшими без вести в результате пожаров на севере и юге Калифорнии уже числятся больше 200 человек
Фото: Gettyy Images/The Washington Post/Mason Trinca
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Многие жители Калифорнии не были предупреждены о природном пожаре
Кардашьян и Уэст пожертвовали $500 тыс. пострадавшим от пожаров в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017