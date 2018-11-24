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Путин предложил ограничиться компенсацией ущерба за мелкие преступления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, в котором предлагается расширить список преступлений, по которым прекращается уголовное преследование при условии возмещения ущерба.

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Информацию о документе опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на формирование благоприятного делового климата в стране, а также на сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности и на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Под действия проекта подпадают статьи Уголовного кодекса, которые связаны с оформлением кредита, выплат при использовании электронных средств, сферы компьютерной информации и страхования.

Российский лидер предложил прекращать уголовные дела в отношении тех, кого преследуют за присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских или патентных прав, преднамеренное неисполнение договорных обязательств, за присвоение или растрату, злоупотребление доверием или обман, в случае компенсации ущерба. В случае невыплаты зарплаты уголовное дело может быть прекращено, если фигурант компенсирует задолженность и данное преступление было совершено впервые, пишет РБК.

22 ноября Минкомсвязи предложило штрафовать операторов и обработчиков персональных данных за попадание информации из государственных или муниципальных систем в открытый доступ.

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