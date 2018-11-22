Депутатов хотят наказывать за непредотвращение конфликта интересов

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предусматривающий ответственность парламентариев за непредотвращение конфликта интересов. Документ внесли в нижнюю палату парламента члены Совета Федерации. Об этом 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова.

«Соответствующие изменения вносятся в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», — цитирует сенатора «РИА Новости».

На сегодняшний момент парламентарии не несут никакой ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства в части уведомления о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

За непредотвращение конфликта интересов авторы предложили установить ответственность в виде предупреждения и освобождения от руководящей должности в Совете Федераций и Госдуме без прекращения полномочий, пишет сайт kp.ru.

Ранее в четверг стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который может наделить регионы новыми полномочиями в части обращения с безнадзорными животными. Он предоставит возможность выпускать вакцинированных и стерилизованных животных, не проявляющих агрессию, из приютов в прежнюю среду обитания.