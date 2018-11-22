Минкомсвязи предложило наказывать операторов за утечку персональных данных

Минкомсвязи предлагает штрафовать операторов и обработчиков персональных данных за попадание информации из государственных или муниципальных систем в открытый доступ. Соответствующие изменения ведомство хочет внести в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Проект закона, предложенный ведомством, предполагает размер штрафа за невыполнение оператором надлежащего контроля над действиями лица, осуществляющего обработку персональных данных по его поручению, в 1–2 тыс. рублей для граждан, 3–6 тыс. рублей — для должностных лиц, 5–10 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц сумма составит от 10 до 30 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Нарушение законодательства лицом, осуществляющим по поручению оператора обработку данных, предполагает наложение штрафа на оператора: для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, на ИП — от 10 до 25 тыс. рублей; на юрлиц — от 15 до 35 тыс. рублей.

По словам авторов документа, цель законопроекта — повысить защищенность персональных данных граждан. Отмечается, что принятие и реализация проекта не требует дополнительных расходов из бюджета.

16 ноября СМИ сообщили, что сканы паспортов граждан России, страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и других документов оказались в открытом доступе на персональных компьютерах в ряде многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы. Сообщалось, что любой желающий может получить доступ к информации и переслать ее на личную почту.

Роскомнадзор сообщил, что по итогам проверки московских МФЦ специалисты не нашли подтверждения этой информации об утечках персональных данных. Кроме того, сотрудники надзорного органа убедились, что программное обеспечение компьютеров, размещенных в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг, не дает пользователям право создавать резервные копии и папки с сохраненными документами.