Женская сборная Швеции по керлингу стала чемпионом Европы

Женская сборная Швеции по керлингу одержала победу на чемпионате Европы. В финальном поединке шведки обыграли команду Швейцарии со счетом 5:4, сообщает ТАСС в субботу, 24 ноября.

Титул чемпионов Европы завоевали Йоханна Элдин, Анна Хассельборг, Сара Макманус, Аглес Кнохенхауэр и София Мабергс. Команда Швеции в 20-й раз в своей истории стала победительницей европейского первенства.

Женская сборная России в матче за бронзовые медали уступила немецкой команде со счетом 4:7. Россиянки вышли в плей-офф впервые с 2016 года, когда им удалось одержать победу на турнире.

В общей сложности российские керлингисты четырежды побеждали на чемпионате Европы, а также по разу завоевывали серебряные и бронзовые медали.

19 ноября СМИ сообщили о дисквалификации канадской команды по керлингу в составе Джейми Куи, Райана Фрая, Криса Шилла и Дэвида Кидби. Спортсмены вышли на этап мирового тура Red Deer Curling Classic в состоянии алкогольного опьянения.

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