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Чемпионка Европы Моисеева завершила карьеру керлингистки

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российская спортсменка Виктория Моисеева завершила карьеру, об этом решении керлингистка сообщила на своей странице в Instagram.

В сообщении чемпионка Европы поблагодарила тех, кто поддерживал ее и команду и научил ее тому, что она умеет.

ТАСС сообщало, что у керлингистки, по словам ее тренера Сергея Беланова, серьезные проблемы со зрением.

Моисеева стала победителем Европы 2016 года, бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, двукратным победителем Универсиады.

В марте российские керлингистки обыграли немок в матче чемпионата мира.

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