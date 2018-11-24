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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве трех девушек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве трех девушек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в субботу, 24 ноября.

24-летняя девушка пропала в Ростове-на-Дону 10 октября текущего года. Впоследствии ее тело было обнаружено с признаками насильственной смерти. Следователи провели кропотливую работу и задержали 37-летнего местного жителя. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый причастен еще к двум убийствам девушек, совершенных в 2000 и 2001 годах в Ростове-на-Дону и хуторе Ленинаван.

22 ноября Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в Тверской области. Перед судом предстанет ранее судимый 61-летний местный житель.

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