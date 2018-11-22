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Пожилой рецидивист предстанет перед судом за изнасилование и убийство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ранее судимый 61-летний мужчина из Тверской области предстанет перед судом за изнасилование и убийство 14-летней школьницы. Об этом 22 ноября сообщает на своем сайте региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено по статьям «Изнасилование», «Действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней», «Убийство несовершеннолетней, совершенное с особой жестокостью», «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Следствие отмечает, что 18 августа 2018 года 61-летний обвиняемый, освободившийся в 2016 году из мест лишения свободы, шел по дороге между деревнями Жар и Ляпино в Тверской области и увидел катающуюся на велосипеде 14-летнюю девочку, которая отдыхала у своих родственников на каникулах.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый зашел вслед за жертвой в помещение деревянной постройки, где и совершил изнасилование, а также иные действия сексуального характера. После этого он жестоко убил школьницу и выбросил орудие убийства и свою одежду в разных местах деревень Жар, Ляпино, Сорога.

По данным следствия, это дело «представляло особую сложность в расследовании». На причастность к совершению преступления проверялись десятки мужчин, среди которых были и ранее судимые за аналогичные эпизоды. Вскоре личность подозреваемого была установлена, его задержали.

Прокурор утвердил обвинительное наказание. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд «для рассмотрения по существу».

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