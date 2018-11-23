Девушка три недели ела лапшу быстрого приготовления и попала в больницу в КНР

В Китае госпитализировали девушку, три недели питавшуюся исключительно лапшой быстрого приготовления.

Как сообщает телеканал «360», студентка решила сесть на диету, чтобы сэкономить деньги для большой ежегодной распродажи.

Отмечается, что перейдя на лапшу, студентка смогла накопить $150. Однако сэкономленные средства ей пришлось потратить на лечение, которое обошлось почти в $200.

Стоит отметить, что точная причина ухудшения самочувствия студентки не называется. Ученые ранее рассказали об опасности лапши быстрого приготовления для детей.