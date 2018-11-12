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Ученые рассказали об опасности поздних приемов пищи

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Фото: TASS/DPA
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Поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека.

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К такому выводу пришла группа ученых из Американской кардиологической ассоциации, говорится в исследовании, опубликованном на портале LiveScience.

В ходе эксперимента, который основывался на результатах медицинских обследований около 13 тыс. человек в возрасте от 18 до 76 лет, специалисты сопоставляли состояние здоровья и время приема пищи.

Медики обнаружили, что у тех, кто употреблял пищу после 18:00, был более высокий уровень сахара в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто обедал до этого времени.

Любители поздних приемов пищи, кроме того, оказались на 23% более подвержены развитию гипертонии. По мнению исследователей, это можно объяснить нарушением биологических ритмов, что приводит к проблемам с обменом веществ.

Ранее американские ученые из Калифорнийского университета рассказали, что хронический дефицит сна провоцирует людей на самоизоляцию. Кроме того, люди, которые не высыпаются, склонны к негативному мышлению. 

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