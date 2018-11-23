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Словакия выступила против строительства «Северного потока – 2»

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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Президент Словакии Андрей Киска выступил против строительства газопровода «Северный поток – 2», заявив, что это политический проект. Об этом 23 ноября сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что такое заявление он сделал после встречи с украинским лидером Петром Порошенко.

Телеканал также уточняет, что глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в октябре беспокоился лишь о том, чтобы страна после запуска «Северного потока – 2» не утратила своей транзитной роли.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз.

Большинство стран Европы «Северный поток – 2» поддерживают и отмечают его важность для региона. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала, что проект является коммерческим и необходим ЕС. В это же время против строительства выступают США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ, а также Украина, потому что боится лишиться транзита российского топлива через свою территорию.

Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать строительство газопровода, подчеркивая, что его целью является обеспечение надежных поставок газа европейским потребителям, так как Украина неоднократно свои обязательства нарушала. Однако, несмотря на это, Россия готова сохранить часть транзита через территорию соседней республики.

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