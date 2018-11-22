Гройсман назвал сроки «превращения» Украины в «газовую державу»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время интервью немецкому изданию Die Zeit рассказал, когда страна станет «газовой державой». Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба кабмина Украины.

По его словам, Украина до 2025 года хочет стать газовой державой, которая не только удовлетворяет собственные потребности, но и экспортирует. Гройсман также вскользь упомянул о возможности вложения инвестиций на Украине.

Вместе с этим премьер обвинил Россию в попытках «унизить украинские транзитные возможности» ради реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».

Ранее в ноябре Гройсман потребовал расширить свои полномочия, чтобы навести в стране «реальный порядок». По его словам, на сегодняшний день премьер и правительство не обладают для этого достаточной властью.

7 сентября депутат Верховной рады, лидер партии «Основа» Сергей Тарута заявил, что на Украине расположены «колоссальные» запасы газа, которые по объему являются не только одними из самых крупных в Европе, но и во всем мире. Он также отметил, что несколько миллиардов инвестиций позволят Украине обрести газовую независимость.