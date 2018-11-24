Владимир Потапов: «Ребята прошли проверку боем перед МЧМ»

Бывший клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Атлант» из Мытищ был расформирован три с половиной года назад. Однако его молодежная команда «Атланты» до сих пор выступает на уровне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Несмотря на самый низкий бюджет в турнире, уже не первый сезон подопечные Владимира Потапова до последних матчей борются за место в плей-офф. Главный тренер команды до прихода в МХЛ долгое время работал в детско-юношеском хоккее со спортсменами 1999 года рождения, которым в новогодние праздники предстоит выступать на молодежном чемпионате мира. В интервью «Известиям» Владимир Потапов рассказал о работе с игроками, проблемах из-за отсутствия у его клуба партнеров из КХЛ и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а также прокомментировал выступление молодежной сборной России на недавней Суперсерии в Канаде.

— Как вы оцениваете выступление сборной России 1999 года рождения на прошедших Суперсерии в Канаде и «Турнире четырех наций» в Чехии?

— Следил практически за всеми матчами на Суперсерии в Канаде. За «Турниром четырех» наблюдал не так плотно. В первую очередь понравилось то, что достигнут положительный результат. Это придаст уверенности парням в дальнейшем, в том числе на молодежном чемпионате мира. Ребята прошли проверку боем, которая нужна была кандидатам в молодежную сборную, поскольку среди хоккеистов 1999 года рождения очень большая конкуренция. Я искренне за них рад. А давать оценку, наверное, может только Валерий Николаевич Брагин, поскольку он ставил цели и задачи, которые были решены в результате этого турнира.

— В чем ребятам следует прибавлять?

— Совершенству нет предела. Чем больше они будут работать, тем сильнее прибавят во всех хоккейных аспектах.

— Вы не первый год работаете главным тренером команды МХЛ. Как оцените пройденный путь?

— Я стараюсь идти в ногу со временем, развиваться как тренер. Отслеживаю все технические, тактические и технологические новшества, а также направления и ветви развития хоккея.

— Каковы ваши тренерские амбиции на сегодняшний день?

— Наверное, как и у любого тренера, достигнуть максимального результата со своими подопечными. Выигрывать чемпионаты, брать кубки, стараться выиграть каждый конкретный матч.

— Не смотрите выше — в сторону ВХЛ или КХЛ? Или нравится работать в молодежном хоккее?

— Раньше был в детском хоккее, теперь в молодежном. Да, мне нравится здесь работать, нравится учить и передавать свой опыт молодым игрокам.

— Как оцените этот сезон «Атлантов»?

— Как говорится, цыплят по осени считают. В хоккее — по весне. Делаем всё, что в наших силах, чтобы решить задачу и попасть в плей-офф. Всё зависит от нас самих. В каждом эпизоде настраиваем ребят на борьбу, на победу.

— Мешает ли вашей команде отсутствие полноценного партнера в КХЛ и ВХЛ?

— Очень сильно мешает. Я приглашал в «Атланты» некоторых игроков, но они отказывались и переходили в клубы, где в системе есть команда КХЛ и ВХЛ. Мы прикладываем определенные усилия, чтобы в Мытищах снова появился профессиональный клуб на уровне ВХЛ и КХЛ, но всё упирается в отсутствие спонсоров.

Справка «Известий» С 5 по 15 ноября молодежная сборная России сыграла в Канаде по два матча с тремя местными командами своих сверстников — сборными OHL (Главной лиги Онтарио), QMJHL (Главной юниорской хоккейной лиги Квебека) и WHL (Западной хоккейной лиги). По числу побед общий счет — 4:2 в пользу россиян. На прошедшем с 9 по 11 ноября в Чехии «Турнире четырех наций» другой состав нашей команды занял второе место, проиграв Финляндии (3:5) и выиграв у Чехии (6:5) и Швеции (5:1).

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