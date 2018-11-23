Осака выиграл у Екатеринбурга право принять «ЭКСПО-2025»

Японский город Осака примет всемирную выставку «ЭКСПО-2025», сообщили в Международном бюро выставок (МБВ) в пятницу, 23 ноября.

Голосование прошло в рамках 164-й сессии Генеральной ассамблеи организации. За право проведения выставки боролись Осака, столица Азербайджана Баку и Екатеринбург, передает «РИА Новости».

Российский и японский города вышли во второй тур голосования. Осака получил 92 голоса, Екатеринбург — 61.

Всемирная выставка «ЭКСПО» впервые прошла в 1851 году в Лондоне. Россия — активный участник мероприятия. До сих пор страна ни разу не принимала выставку.

«ЭКСПО» пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Япония второй раз в своей истории примет выставку. В 2005 году она проходила в Нагое.