Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Президент России Владимир Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает «РИА Новости».

Глава государства отметил, что Екатеринбург является четвертым по величине мегаполисом России. «Город высокой деловой активности, науки и передовых технологий. Город культуры и уникальных творческих достижений», — указал Путин.

Президент указал на преимущество заявки Екатеринбурга заключается в том, что он находится на границе Азии и Европы, что делает его удобным для гостей из разных частей света.

Путин напомнил, что Россия участвовала в самой первой выставке, прошедшей в 1851 году в Лондоне.

«За это время мы не раз предлагали организовать всемирную выставку в России. К сожалению, до сих пор этого не произошло. Тем не менее мы полны надежд и оптимизма», — отметил глава государства.

Универсальная выставка ЭКСПО пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Россия готова построить ЭКСПО-парк площадью 555 га, который после выставки будет преобразован в «умный город». За право проведения мероприятия с уральской столицей соревнуются японская Осака и азербайджанский Баку.