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В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря, мероприятие начнется в 12:00, сообщила пресс-служба российского лидера.

О месте проведения пресс-конференции сообщат дополнительно, сказано в сообщении на сайте Кремля. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил, что итоговая пресс-конференция пройдет 20 декабря.

Тринадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России прошла в декабре 2017 года и продлилась 3 часа 42 минуты. Российский лидер успел ответить на 65 вопросов журналистов. Мероприятие проходило в Центре международной торговли, на пресс-конференцию были аккредитованы 1640 корреспондентов.

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