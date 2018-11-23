В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря, мероприятие начнется в 12:00, сообщила пресс-служба российского лидера.

О месте проведения пресс-конференции сообщат дополнительно, сказано в сообщении на сайте Кремля. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил, что итоговая пресс-конференция пройдет 20 декабря.

Тринадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России прошла в декабре 2017 года и продлилась 3 часа 42 минуты. Российский лидер успел ответить на 65 вопросов журналистов. Мероприятие проходило в Центре международной торговли, на пресс-конференцию были аккредитованы 1640 корреспондентов.