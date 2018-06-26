Рецепт счастья

Екатеринбург, который в числе 11 российских городов принимает матчи чемпионата мира по футболу, может снова стать точкой притяжения для всего мира — город подал заявку на проведение ЭКСПО-2025. Разработанная заявочным комитетом концепция smart-city может изменить представление о городской среде не только в России, но и во всем мире. Подробнее — в материале портала iz.ru.

Впервые за полтора века

Екатеринбург — один из трех городов, которые борются за право провести ЭКСПО-2025. После того, как Париж отозвал заявку, соперниками столицы Свердловской области остались японская Осака и азербайджанский Баку. Имя победителя будет определено в ноябре. В случае победы Россия впервые за 150 лет примет у себя ЭКСПО.

В июне российская делегация, которую возглавил первый зампредседателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, совместно с заявочным комитетом во главе с Светланой Сагайдак представили во Франции заявку на право проведения ЭКСПО-2025. Они презентовали концепцию «умного города» в общем контексте темы заявки «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». По плану в Екатеринбурге под проведение выставки будет отведена территория площадью 555 га в западной части города около Верх-Исетского пруда. На ней планируется возвести многофункциональный smart-район, заполненный как торговой, так и жилой и образовательной инфраструктурой. По расчетам свердловских властей, Екатеринбург за время проведения ЭКСПО — со 2 мая по 2 ноября — посетит свыше 37 млн человек со всего мира.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин» Президент РФ Владимир Путин во время осмотра презентации концепции наследия «ЭКСПО-2025»

Заявочный комитет до мельчайших деталей проработал план развития города, что выгодно выделяет заявку Екатеринбурга на фоне конкурентов. Для создания концепции «умного города» в январе 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге был организован хакатон, в рамках которого 125 команд-разработчиков искали решения в областях финтеха, экологии, медицины и интернета вещей. В конкурсе на застройку территории ЭКСПО-2025 свои проекты представили команды архитекторов из 10 стран. Основные детали российской заявки, а также проектные решения по застройке позднее были представлены заявочным комитетом в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи и ПМЭФ.

Концепция «умного города» уже прошла аудит со стороны инспекционной комиссии ЭКСПО, посетившей Урал. «Комиссия провела несколько рабочих встреч с вашей командой. Наши предварительные результаты очень положительные», — заявлял в апреле глава делегации Международного бюро выставок (МВБ), председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой.

Екатеринбург — оптимальный вариант проведения всемирной выставки, в том числе из-за того, что масштабы города позволяют предоставить рекордно крупную площадку за всю историю проведения ЭКСПО. Выделяется он и своим архитектурным конструктивистским наследием. «В Екатеринбурге очень приятный масштаб. Самой главной особенностью нашего города является архитектура, а именно конструктивизм», — говорит основатель архитектурного бюро Yacheyka Петр Любавин. По его словам, конструктивистские памятники прекрасно подходят для жизни.

Задел на будущее

До середины июля Екатеринбург будет оставаться одним из центров чемпионата мира по футболу, к которому он основательно подготовился. Инфраструктура, построенная к мундиалю, не останется в запустении. Первый зампред Госдумы Александр Жуков в интервью МИЦ «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказывал, что власти просчитывают последующую выгоду от строительства инфраструктуры к крупным мероприятиям еще до подачи заявки.

Например, прогнозы по отдаче от олимпийских объектов в Сочи полностью оправдались. Чиновники рассчитывали на тройной рост турпотока, так и вышло — он вырос с 2 млн до 6 млн человек в год. В случае с чемпионатом мира масштабы больше в разы: речь идет об 11 городах, где проводятся матчи.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов Генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО–2025 Светлана Сагайдак

Екатеринбургу, претендующему на проведение ЭКСПО, освоенная к ЧМ инфраструктура нужна вдвойне. Проведение мундиаля в преддверии всемирной выставки дает также возможность провести «работу над ошибками» и проработать напряженные точки, отмечала глава заявочного комитета ЭКСПО Светлана Сагайдак в интервью телеканалу «Вести» на полях ПМЭФ. Если столица Свердловской области сможет реализовать планы по созданию «умного города», то она не только разовьет собственную городскую инфраструктуру, но и выработает механизмы для всех остальных российских регионов.

Модель счастья

Проведение ЭКСПО — всегда виток развития для хозяйки проведения выставки. В Астане, которая проводила мероприятие в прошлом году, при строительстве комплекса зданий для ЭКСПО освоили лучшие разработки в области возобновляемой энергетики. Например, это технология SmartGrid, которая позволяет снизить потери при транспортировке энергии на 30% и сократить сроки устранения аварий.

Екатеринбург взял на вооружение другую тему — создание так называемых smart-city. «Умный город — это город счастливых людей», — объясняла глава заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак. В таком пространстве должен быть создан идеальный баланс между природным ландшафтом и городской инфраструктурой, обеспечены все необходимые потребности для человека, чтобы он мог раскрывать свои таланты и не беспокоиться о близких. И нет, это не та картина, которую многие представляют: город, заполненный роботами, которые всё делают за людей.

«Если говорить о концепции в целом, город условно поделен на две части: ЭКСПО-парк, где будут размещены павильоны стран-участниц (он займет 184 гектара), и ЭКСПО-деревню — жилой квартал, в котором будут проживать примерно 55 тыс. человек. После окончания выставки павильоны будут преобразованы в учебные и научно-исследовательские центры. Также появятся рекреационный и развлекательный кластеры», — рассказывала Сагайдак.

В ходе ПМЭФ заявочный комитет раскрыл некоторые детали проекта. В частности, рассказали о проекте биоклиматического променада протяженностью 2 км. По замыслу разработчиков, он будет разделен на четыре климатические зоны. В «умном районе» можно будет перемещаться не только на электромобилях, но и на электролодках.

Какими еще технологиями будет оснащен ЭКСПО-парк, прогнозировать сложно — технологии меняются слишком быстро: «Например, мы планируем использовать беспилотный транспорт. Это новая технология? Да. Прорывная? Уже нет». Однако «умный город» должен стать живым организмом, который быстро может наполняться новыми технологиями. Эту модель впоследствии смогут взять на вооружение не только российские, но и зарубежные города, отмечала Сагайдак.

«Мы хотим сначала на меньшей модели показать, каким образом должен быть устроен этот город — удобный, комфортный, который привлекает к себе интеллектуалов. Потому что мы пониманием, что будущее экономики — это экономика знаний», — считает президент РАН Александр Сергеев.

Подготовка ЭКСПО поможет решить и более насущные проблемы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что это позволит привлечь в город инвестиции для продолжения строительства метро.

Пример для подражания

Предложенный для ЭКСПО-2025 года проект имеет стратегические значение в контексте поручений, данных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Глава государства призвал повсеместно создать «современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки». Речь идет о масштабной программе пространственного развития России, в рамках которой должны осваиваться в том числе и цифровые технологии.

Сейчас ситуация с обустройством городских пространств оставляет желать лучшего, считает директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская. «По крупным городам ситуация чуть лучше, потому что там есть ресурс реализации подобных программы — начиная с управленческих моделей, заканчивая наличием квалифицированных строителей», — отметила специалист в беседе с порталом iz.ru. Будет ли модель, которая может быть создана в рамках подготовки к ЭКСПО-2025, масштабирована на всю страну, покажет и реакция федеральных властей.