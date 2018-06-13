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Новый транспорт может появиться в Екатеринбурге благодаря Экспо-2025

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Новые виды общественного транспорта появятся в Екатеринбурге в случае проведения в Экспо-2025. Через Верх-Исетский пруд пройдет круговая монорельсовая дорога. Водный транспорт свяжет Экспо-город с екатеринбургским каналом. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на презентации проекта в Париже.

По словам главы региона, вся крупная транспортная инфраструктура будет вынесена за пределы Экспо-города. Внутри него создадут условия для передвижения пешеходов, электромобилей и электрических лодок, передает ИА «Ура.ру». Площадь Экспо-2025 в Екатеринбурге составит 555 га, что сделает эту выставку самой большой за всю историю проведения Всемирных выставок.

Ранее советник президента России Антон Кобяков высоко оценил шансы столицы Свердловской области в гонке за право проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2025. Международное бюро выставок в ноябре выберет один из трех городов-претендентов. Кроме Екатеринбурга, заявки подали Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

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