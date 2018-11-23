Уголовное дело возбудили против врача роддома в Калининграде после смерти младенца

В отношении заместителя главврача роддома № 4 в Калининграде Елены Белой возбудили уголовное дело после смерти младенца, сообщил ее адвокат Евгений Серых.

По словам защиты, речь идет о статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Позиция следствия не изменилась» — цитирует юриста ТАСС.

5 ноября в роддом поступила женщина, которая на следующий день родила мальчика. Сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовалось лекарство, однако препарат не был введен, в результате чего ребенок умер.

По данным следствия, Белая, которая исполняла обязанности главного врача, поручила медикам указать в истории родов, что малыш родился мертвым. 22 ноября решением суда женщину поместили под домашний арест до 14 января 2019 года.

В защиту врача выступил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который отметил, что в этом случае «всё не так просто». По его мнению, Белая могла пострадать из-за внутренних разборок. В роддоме был объявлен конкурс на должность главного врача, на которую претендовала женщина.