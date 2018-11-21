Хирурги из России и Германии помогли пациентам с патологиями органов брюшной полости

Конференция «Абдоминальная хирургия: современные мировые стандарты» состоялась 20–21 ноября на площадках группы клиник «СОГАЗ Медицина» при поддержке клиники «Асклепиос».

Специалисты компании совместно с немецкими коллегами провели ряд сложнейших онкологических операций, а также поделились опытом с десятками врачей Краснодарского края и Санкт-Петербурга, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Мероприятие проводится в рамках нового проекта компании, цель которого — создание образовательной площадки для практикующих врачей из центров, входящих в «СОГАЗ Медицина», и специалистов медицинских учреждений Краснодарского края.

«Наша главная цель — развитие взаимодействия между докторами и пациентами в регионах. В своей работе мы всегда исходим из того, что на первом месте стоит качество лечения. Если есть возможность повысить его уровень с помощью использования каких-то особых методик или привлечения специалистов из любой точки мира, мы сделаем это, потому что никаких ограничений в этом вопросе не должно быть. Медицина сегодня не имеет ни границ, ни расстояний — как для врачей, так и для пациентов», — сказал заведующий хирургическим отделением ММЦ СОГАЗ в Петербурге Андрей Проценко, открывая конференцию.

Накануне специалисты «СОГАЗ Медицина» обсудили с немецкими коллегами тактику проведения хирургических вмешательств и пришли к выводу, что в ходе операций придется принимать радикальные и нестандартные решения.

Прогнозы врачей полностью оправдались. Например, у одного из пациентов, 64-летнего мужчины с диагностированной злокачественной опухолью желчных протоков, было обнаружено воспаление поджелудочной железы. Медикам пришлось принять решение о полном удалении поджелудочной железы. В результате многочасовое хирургическое вмешательство завершилось успешно.

По мнению приват-доцента Асада Кутупа, главного врача Клиники общей и висцеральной хирургии медицинского центра «Асклепиос Норд», операция была сложной и нестандартной, однако специалистам удалось найти оптимальное решение.

На мероприятии также выступили с лекциями главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии медицинского центра «Асклепиос Бармбек» профессор Карл Й. Ольдхафер и профессора Клаус Херрлингер, заведующий отделением гастроэнтерологии «Асклепиос Норд».

Конференция по абдоминальной хирургии стала вторым мероприятием масштабного социально значимого проекта Группы клиник «СОГАЗ Медицина», направленного на создание уникальной профессиональной площадки для врачей. В рамках проекта ведущие специалисты ГК «СОГАЗ Медицина» и приглашенные эксперты проводят на базе медцентра СОГАЗ в Геленджике показательные операции по выделенным квотам ОМС. Это позволяет врачам изучать передовые методики, а жителям Черноморского побережья — получать самую современную медицинскую помощь в своем регионе.