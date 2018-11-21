Умерла пенсионерка, которой воронежские врачи ампутировали не ту ногу

В воронежской больнице скончалась 89-летняя пенсионерка, которой врачи ампутировали обе ноги. Об этом в среду, 21 ноября, журналистам сообщил ее сын.

Известно, что в последние дни женщина чувствовала себя плохо, с трудом пила и ела. По словам ее сына, после двух прошедших операций такое развитие событий было вполне ожидаемым. Свою версию причин смерти мужчина называть отказался.

«Вскрытие будут делать, официально будет объявлено», — сказал он в интервью Пятому каналу.

Ранее старший из сыновей 89-летней жительницы Воронежа обратился с заявлением в полицию об ошибке врачей. По его мнению, его матери якобы ампутировали левую ногу вместо больной правой. Позже женщине провели еще одну операцию и ампутировали вторую ногу.

Правоохранители возбудили уголовное дело, его передали для расследования в органы СК, Росздравнадзор начал проверку. Позже старший сын женщины отказался от претензий к медикам, а младший потребовал выплат.