Экс-начальника ЦСКА обвинили в хищении 25 млн рублей

Экс-начальника главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны РФ, бывшего главу ЦСКА Михаила Барышева, задержанного по подозрению в причастности к многомиллионным взяткам, обвинили в мошенничестве, взяточничестве и хищении около 25 млн рублей при закупках на сумму 250 млн рублей.

Об этом заявил следователь 23 ноября на заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС) по вопросу об аресте Барышева.

Потерпевшим по делу является Федеральное автономное учреждение (ФАУ) ЦСКА. По версии следствия, Барышев совершил вышеперечисленные преступления в 2016 году — тогда он возглавлял ЦСКА и руководил закупками.

«У Барышева возник преступный сговор с целью получения взяток в размере не менее 10% от расходов при организации зимних Всемирных игр военнослужащих в Сочи», — цитирует следователя ТАСС.

По его словам, возглавляемая Барышевым организованная группа брала взятки за заключение контрактов на поставку спортивного оборудования и оказания транспортных услуг.

Барышеву вменяются три эпизода по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. На него дали показания возможные соучастники преступления.

Сам же экс-начальник ГУРЛС и бывший глава ЦСКА заявил, что «стал жертвой оговора» и «не нуждался в дополнительных финансовых средствах», передает агентство «РИА Новости».

«Также хочу обратить внимание на недобросовестных лиц, в частности, своего зама Андрея Хамазина», — заявил Барышев, добавив, что готов сотрудничать со следствием.

Михаил Барышев был задержан в Москве 22 ноября по делу о хищениях в ЦСКА. Клубом он руководил с 2014 по 2017 год, а в мае 2017 года был назначен начальником ГУРЛС.

Также по делу обвиняются экс-начальник ФАУ Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии» Андрей Хамазин и начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов.

По данным «Известий», Барышев мог лишиться должности еще до задержания, так как в Минобороны готовили документы на его увольнение.