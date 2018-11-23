Песков отреагировал на появление военных вертолетов над Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о появлении двух военных вертолетов над Кремлем. По его словам, это были учения, он порекомендовал обращаться за подробностями к сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО).

«Ничего в этом нет экстраординарного. Кремль — это резиденция главы государства. Пусть частично открытая, но резиденция», — сказал Песков во время брифинга в пятницу, 23 ноября.

Он также отметил, что проведение учений — это вполне нормальная практика, но подробности об этапах надо уточнять у ФСО. Песков добавил, что не знает, участвовали ли в учениях манекены или бойцы.

В ответ журналисты пожаловались, что в ФСО им не отвечают.

«Если не отвечают, значит, секретные данные», — заключил представитель Кремля.

Накануне в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля. Один из них нес сетку с грузом, похожим на фигуры людей. При этом тогда в ФСО эти ролики оставили без комментариев.