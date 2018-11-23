ФСО объяснила появление вертолетов над Кремлем

Федеральная служба охраны (ФСО) объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.

В пятницу, 23 ноября, в центре по связям с прессой и общественностью спецслужбы сообщили, что в Москве проходили плановые учения, передает «РИА Новости».

Накануне в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля. Один из них нес сетку с грузом, похожим на фигуры людей. При этом тогда в ФСО эти ролики оставили без комментариев.