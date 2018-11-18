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В Москве введут круглосуточное вертолетное патрулирование

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Москве санитарные вертолеты будут круглосуточно патрулировать город. Об этом 18 ноября сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что первые ночные дежурства проводились во время ЧМ-2018. После этого эксперимент признали удачным.

По словам заместителя директора по организации летной работы и инструктора МАЦ Олега Катальшева, по вступлению в ночной состав экипажа будут проводиться специальные экзамены. Об этом сообщает «Москва 24».

13 ноября сообщалось, что московские поликлиники начнут выдавать электронные больничные в 2019 году. В пилотном проекте сначала будут задействованы два медучреждения, одно — для взрослых, другое — для детей. Тестирование системы запланировано в I квартале 2019 года.

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