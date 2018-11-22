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Видео полета двух вертолетов над Кремлем появились в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Москвичи и гости столицы стали свидетелями полета над Кремлем двух вертолетов. В Сети появились фотографии и видео, на которых видно, как две военные винтокрылые машины поднимаются с территории Кремля и пролетают над центром города.

На кадрах видно, что один из вертолетов нес груз.

Произошедшее не стали комментировать в Федеральной службе охраны, отмечает 22 ноября «РИА Новости». «Без комментариев», — сказали в службе.

Накануне экипажи вертолетов армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, заступили на дежурство в Арктической зоне.

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