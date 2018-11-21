Вертолеты армейской авиации заступили на дежурство в Арктической зоне

Экипажи вертолетов армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, заступили на дежурство в Арктической зоне. Они будут выполнять задачи по доставке личного состава и грузов, сообщила пресс-служба округа.

«Летный состав на транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ также будет выполнять задачи по доставке продовольствия в отдельные радиолокационные подразделения на острове Врангеля и мысе Шмидта», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Экипажи будут осуществлять мероприятия, направленные на проведение ротации военнослужащих, которые несут дежурство в Арктической зоне.

Маршруты перелетов проходят через несколько крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями. Это требует от летного состава высочайшего мастерства и опыта.

Ранее в ноябре стало известно, что Минобороны отправит в медслужбы Северного флота специальные физиологические растворы и кровезаменители. Их можно использовать в полевых условиях даже на территориях с арктическим климатом. Выдерживающие сильные морозы биоматериалы являются обязательным условием оказания медицинской помощи при ведении боевых действий в полярных широтах.