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Новые лопасти увеличат скорость российских боевых вертолетов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Специалисты из Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) и ОКБ М.Л. Миля спроектировали ряд новшеств, позволяющих увеличить скорость боевых вертолетов до 400 км/ч. Главной разработкой стали лопасти новейшей конструкции, позволяющие сделать машины более скоростными.

«Если раньше мы летали с максимальной скоростью где-то 320-330 км/ч, то здесь уже становится достижимым рубеж в 400 км/ч и выше», — приводит ТАСС в среду, 21 ноября, слова генерального директора ЦАГИ Кирилла Сыпало.

Он отметил, что новые лопасти позволяют снизить негативные аэродинамические эффекты.

«Уникальные профили и аэродинамическая компоновка лопастей вертолета уменьшают влияние сверхзвуковых скоростей, возникающих на концах лопастей. Это один из источников обеспечения движения с большей скоростью», — добавил Сыпало.

Ранее 20 ноября стало известно, что на 2019 год запланированы первые летные испытания отечественного гибридного двигателя, предназначенного для самолетов. Считается, что новый двигатель станет первым шагом на пути создания самолета, работающего на электричестве.

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