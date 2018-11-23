Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет РФ на 2018 год

Сенаторы на заседании в пятницу, 23 ноября, одобрили поправки в федеральный бюджет России на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП.

Документ увеличивает доходы бюджета на 1 трлн 874,7 млрд рублей — до 18 трлн 947,6 млрд рублей. Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 млрд рублей — до 16 трлн 808,8 млрд рублей.

В результате профицит составит 2 трлн 138,7 млрд рублей, или 2,1% ВВП. Помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 млрд рублей.

В частности, около 16,8 млрд рублей направляется на субсидии российским автопроизводителям.

Кроме того, имущественный взнос во Внешэкономбанк на реализацию приоритетных инвестпроектов на территории Дальнего Востока составит 5,5 млрд рублей. Также будет осуществлен взнос в капитал «Росгеологии» в объеме 716,9 млн рублей.

21 ноября Госдума приняла закон о федеральном бюджете России на следующие три года, в котором предусмотрено сокращение его профицита с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021 году.