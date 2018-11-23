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Состоялась международная премьера нового Range Rover Evoque

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Фото: jaguarlandrover.com
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Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новый кроссовер Range Rover Evoque.

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Автомобиль создан на базе новой архитектуры Premium Transverse Architecture (PTA). Новый кузов на 13% прочнее своего предшественника, что наряду с жесткими подрамниками способствует снижению уровня шума и вибрации в салоне.

Колесная база стала длиннее на 21 мм, что вместе с новой конструкцией подвески обеспечивает увеличенное внутреннее пространство и усовершенствованную управляемость в любых дорожных условиях, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Кроме того, двигатели Ingenium стали тише и эффективнее, а девятиступенчатая автоматическая трансмиссия ZF была перенастроена для более плавного и уверенного движения на любом покрытии.

Задняя подвеска Integral Link распределяет продольное и поперечное усилие для лучшей управляемости, обеспечивая полный комфорт и уверенность на дороге. Передняя подвеска MacPherson Hydrobush получила заполненные жидкостью втулки, что позволяет минимизировать вибрации колес на высоких скоростях, передающиеся на рулевое колесо.

Система Adaptive Dynamics, сочетающая интеллектуальные датчики и регулируемые амортизаторы, анализирует дорожные условия каждые 100 миллисекунд. Система постоянно адаптирует настройки амортизаторов под дорожное покрытие для максимально комфортной езды.

Кроме того, для нового Evoque доступна технология Active Driveline, которая позволяет соблюдать баланс передачи крутящего момента двигателя на переднюю и заднюю ось во время поворотов. Функция Driveline Disconnect полностью отключает привод задних колес, чтобы снизить механические потери и улучшить топливную экономичность.

Отмечается, что новый Evoque доступен с целым рядом технологий для движения как по трассе, так и по бездорожью.

Также новинка оборудована системой ClearSight Ground View, которая использует камеры в решетке радиатора и боковых зеркалах. Изображение проецируется на центральный сенсорный экран, чтобы водитель мог видеть, что происходит перед и под капотом автомобиля с помощью 180-градусного виртуального обзора. Особенно это помогает при езде по бездорожью или при преодолении высокого бордюра.

Установленная в автомобиле мультимедийная система Touch Pro Duo сочетает два 10-дюймовых сенсорных экрана высокого разрешения, 12,3-дюймовый щиток приборов и полноцветный проекционный дисплей.

На всех версиях Evoque по умолчанию доступны камера заднего вида и целый пакет передовых систем помощи водителю.

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